النرويج تسجل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت النرويج 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و475 ألفا و966 حالة، في حين استقرت الوفيات عند 4 آلاف و770 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 12 مليونا و235 ألفا و20 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو من جرعتين.