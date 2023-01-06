مدرب البحرين: هدفنا الظهور بأفضل شكل في خليجي 25

أكد هيليو سوزا، المدير الفني لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم، إن فريقه استعد جيدا لمواجهة الإمارات غدا السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج (خليجي 25).

وقال سوزا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"الإمارات فريق قوي استعد جيدا، نحن أيضا استعدينا جيدا، وهدفنا الظهور بأفضل شكل".

يذكر أن المنتخب البحريني هو حامل لقب النسخة الماضية، التي أقيمت في عام 2019، بعدما فاز على المنتخب السعودي بهدف نظيف.

وأكد سوزا :"لا نركز على الأعذار والضغوط قدر ما نبحث عن العمل الجيد، الجميع الآن ينظر إلينا بشكل مختلف عما سبق، الجميع يحسب لنا الآن ألف حساب، نحن حاملو اللقب".

وحول توقعاته للبطولة، قال :"كوني قضيت وقتا طويلا في المنطقة، أرى المستويات متقاربة، ولا يمكن التوقع، الفوارق قليلة جدا، ولكن كوننا حاملي اللقب يعطينا دعما ودافعا قويا للحفاظ على اللقب".

وأضاف :"عملنا منذ 10 أيام على التحضير، الأجواء مثالية والمباراة الأولى قوية، نسعى لتطوير نقاط قوتنا، ونطمح لتقديم الأفضل".

وحول استعانته بمهاجم واحد في القائمة النهائية، وهو ما يقلق الجمهور البحريني، أجاب :"لدي 7 مهاجمين وليس واحدا، لدي 6 لاعبين قادرين على تأدية المهام الهجومية بالإضافة إلى المهاجم الصريح".

من جانبه تحدث اللاعب عدنان جعفر عن الضغوط التي يواجهها اللاعبين، وقال :"نسعى دائما لنكون في أتم الجاهزية، ندخل مباراة قوية أمام منتخب لديه عناصر متميزة، ونسعى للظهور بشخصية البطل".