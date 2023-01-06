حكومة سول تتعهد بفرض عقوبة صارمة على مواطن صيني فر من الحجر الصحي الإلزامي

تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية بفرض عقوبة صارمة على رجل صيني تم إلقاء القبض عليه بسبب الفرار من الحجر الصحي الإلزامي بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا في أعقاب الوصول إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرجل الصيني البالغ من العمر 41 عاما كان قد أبلغ بالبقاء في الحجر الصحي لمدة أسبوع في فندق بكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء بعد أن ظهرت نتيجة اختباره لفيروس كورونا إيجابية في أعقاب وصوله إلى مطار إنتشون الدولي.

ولكنه رفض الخضوع للحجر الصحي ولاذ بالفرار. وألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض عليه أمس الخميس في فندق بسول بتهمة انتهاك قانون الوقاية والسيطرة على الجائحة.

وفرضت كوريا الجنوبية اعتبارا من يوم الاثنين إجراء اختبار كورونا على جميع المسافرين القادمين من الصين من اليوم الأول لدخولهم إلى كوريا الجنوبية. وأن أولئك الذين يثبت اصابتهم بكوفيد-19 يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة أسبوع .

واعتبارا من يوم غد السبت، من المقرر أن تفرض البلاد على المسافرين القادمين من هونج كونج وماكاو إجراء اختبار بي سي آر أو اختبار الأجسام المضادة قبل الصعود إلى الطائرة التي ستتوجه إلى كوريا الجنوبية .

وقال كيم سيونج-هو ، مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية، خلال اجتماع حكومي اليوم الجمعة "إنه فيما يخص الرجل الصيني الذي اعتقل أمس بعد فراره يوم الثلاثاء فإن الحكومة ستعاقبه بصرامة وفقا للقانون .

وأضاف أن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع الوبائي في الداخل والخارج، وستحرص على تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الخارج بشكل كامل.