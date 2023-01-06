مجلس النواب الأمريكي يبدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسته

أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ بأن مجلس النواب الأمريكي بدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسة المجلس متخطيا عدد مرات التصويت التسعة في العام 1923.

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.