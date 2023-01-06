 مجلس النواب الأمريكي يبدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس النواب الأمريكي يبدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسته

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:52 ص

أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ بأن مجلس النواب الأمريكي بدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسة المجلس متخطيا عدد مرات التصويت التسعة في العام 1923.
ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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