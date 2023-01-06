مجلس النواب الأمريكي يبدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسته

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أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الخميس/ بأن مجلس النواب الأمريكي بدأ جولة عاشرة تاريخية للتصويت على رئاسة المجلس متخطيا عدد مرات التصويت التسعة في العام 1923. ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.