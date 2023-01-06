وزير السياحة الجزائري: تقديم تسهيلات للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم السياحية

أكد وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي، أن وزارته تسعى جاهدة إلى تعزيز الاستثمار السياحي بتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم وفق المعايير العلمية والدولية وذلك لتحسين مستوى الخدمات السياحية.

وأوضح حمادي - في تصريحات صحفية اليوم/الجمعة/ - أنه سيتم قريبًا تفعيل مجلس وطني خاص بالسياحة، ومراجعة القوانين التنظيمية الخاصة بهذا القطاع، مع تطوير الخدمات، وتعزيز الترويج والتسويق لاستقطاب السياح.

وثمن الوزير الجزائري، أهمية وحتمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية لبلوغ الاحترافية وكذلك التكفل بالعنصر البشري وتحسين مستوى التشغيل، تماشيًا مع المقاييس المعمول بها دوليًا وتحديث البرامج التدريبية وفقًا لمتطلبات السوق.

وأضاف أنه سيتم الاهتمام بالولايات التي تزخر بالمقومات لجعلها أقطاب سياحية واستغلالها بصورة مثلى.