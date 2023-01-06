نفاد تذاكر المباراة الافتتاحية لأمم أفريقيا للمحليين

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قال منظمون إنه تم بالكامل بيع تذاكر المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين بين منتخبي الجزائر وليبيا.

وتجرى المباراة يوم 13 يناير الجاري، على ملعب " نيلسون مانديلا".

ورصدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) توافد عشرات الأشخاص بينهم عائلات إلى ملعب الخامس يوليو لسحب تذاكرهم وسط ظروف تنظيمية جيدة.

ويتوقع ان تشهد مباريات النسخة السابعة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى الرابع من فبراير المقبل، حضورا جماهيريا لافتا.

يذكر أن سعر التذكرة الواحد لكل مباريات البطولة حدد بـ5ر1 دولار.