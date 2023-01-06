المحكمة العليا الهندية تنظر التماسات للاعتراف بزواج المثليين

بدأت المحكمة العليا الهندية اليوم الجمعة، في البت في دراسة مجموعة من الالتماسات الرامية إلى الاعتراف بزواج الأشخاص من نفس الجنس، وهو موضوع تندر مناقشته علنا في البلاد المحافظة اجتماعيا البالغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة.

ولجأ عدة أزواج من المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا إلى محاكم ذات درجة رفيعة مختلفة في الهند والمحكمة العليا مطالبين بحكم يقنن زواجهم .

وأشاروا إلى أن غياب ذلك يحرمهم من العديد من الحقوق التي يحظى بها الأزواج مغايري الجنس.

وقالت هيئة المحكمة العليا اليوم الجمعة إنها ستحيل جميع هذه الإلتماسات، التي يتم النظر فيها أمام محاكم عليا، إلي هيئتها، وستحدد يوم 13 مارس للبدء في القضايا، بحسب بوابة "بار آند بنش" للتقارير القضائية.

يشار إلى أن قضية المثلية الجنسية، ناهيك عن زواج الأشخاص من نفس الجنس، مسألة حساسة.

وبرغم استعداد المحكمة العليا للنظر في الالتماسات، احتجت مجموعة "الجبهة الهندوسية المتحدة" اليمينية خارج مبنى المحكمة مطالبة بعدم الترحيب بمثل هذه الالتماسات.