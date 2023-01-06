إنهاء خصومة ثارية بين عائلتين بأسوان

نحجت جهود رجال المصالحات بمحافظة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إتمام التصالح بين عائلتي "آل قرتي" بقرية المنصورية في دراو، و"آل الجمال" بمدينة كوم أمبو بعد 5 أشهر من الخلافات الثأرية بينهم.

وأقيم سرادق لإنهاء الخصومة الثأرية بمنطقة السوق بمدينة كوم أمبو وسط المحافظة، وقام أطراف العائلتين بالتعانق وسط حضور كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والآلاف من الأهالي.

وفي يوم 28 سبتمبر الماضي، لقى بائع خضراوات مصرعه خلال تدخله لفض مشاجرة بين اثنين من الباعة الجائلين بسوق مدينة كوم أمبو بأسوان، وحيث تلقى مأمورمركز شرطة كوم أمبو في الوقت هذا إخطارا من المستشفى بوصول المواطن "45 سنة" جثة هامدة.

وانتقلت قوة من مباحث المركز للمستشفى، وتبين أن مشاجرة وقعت بين اثنين من الباعة الجائلين فتدخل المجنى عليه لفض المشاجرة والتي انتهت بطعنة قاتلة للبائع الذي حاول فض المشاجرة.

وتمكنت قوة المباحث وقتها من القبض علي القاتل بطريق الخطاء من عائلة "ال قرتي" كما تم القبض على الطرف الثاني في المشاجرة والذي تسبب في مقتل بائع الخضروات واحيل إلى محاكمة جنائية.