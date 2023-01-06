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رئيسة الحكومة التونسية تبحث علاقات التعاون الثنائي مع فرنسا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 12:54 ص

أكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، ضرورة الإعداد الجيد لعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في العام الجاري.
والتقت رئيسة الحكومة التونسية، اليوم /الخميس/ -وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية- سفير فرنسا لدي تونس أندري باران، وتناول اللقاء علاقات التعاون وآفاق دعمها وتعزيزها بين تونس وفرنسا.
بدوره، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الإصلاحي.

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