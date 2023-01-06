بريطانيا تعتزم توقيع اتفاق بشأن أدوية السرطان مع بيونتيك الألمانية

قال وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي إن البحث في علاجات السرطان الجديدة يمكن تسريعه من خلال اتفاق حكومي مع شركة رائدة للصناعات الدوائية.

ومن المقرر أن يوقع باركلي مذكرة تفاهم مع شركة بيونتيك الألمانية اليوم الجمعة من أجل "ضمان إتاحة أفضل علاجات ممكنة (للسرطان) في أقرب وقت ممكن"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويعني الاتفاق أن مرضى السرطان في انجلترا سيتمكنون من الخضوع مبكرا لتجارب مخصصة لعلاجات الحمض النووي الريبوزي المرسال، مثل لقاحات السرطان، ومن المحتمل أن يتم ذلك في خريف 2023.

يذكر أن بيونتيك عملت مع فايزر على تطوير لقاح كوفيد- 19 شائع الاستخدام الذي يعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال، وقد توفر شراكتها مع الحكومة البريطانية 10 آلاف جرعة من العلاجات المخصصة للمرضى البريطانيين بحلول 2030 عن طريق مركز جديد للأبحاث والتطوير.