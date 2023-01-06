 ثقافة شمال سيناء تنظم فعاليات اكتشاف مواهب وورش فنية ومسابقات ثقافية - بوابة الشروق
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ثقافة شمال سيناء تنظم فعاليات اكتشاف مواهب وورش فنية ومسابقات ثقافية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 4:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 4:14 ص

أعلن المسئول الإعلامي لفرع ثقافة شمال سيناء أشرف محمود أنه تم تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج، وذلك في إطار الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات بإقليم القناة وسيناء الثقافي ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء.
وأضح أشرف محمود أنه تم تنظيم محاضرة تثقيفية في قصر ثقافة العريش بعنوان "الذات الفاعلة والذات المفعول بها"، والتي أكدت أنه: عندما يدرك المرء أسباب وجوده يقتضي الحال بأن عليه اكتشاف انتماء ذاته إلى أي الاتجاهات الأربعة تدله بوصلته وكيف تقوده ذاته.
كما نفذ قصر ثقافة الشيخ زويد مسابقة ثقافية في المعلومات العامة لرواد القصر، بينما أقامت مكتبة العبور الثقافية مسابقة فنية في الرسم لطلاب مدرسة عمرو أبو هندية التجريبية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم.

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