التونسية سعاد عبد الرحيم تفوز بجائزة أفضل رئيس بلدية في المنطقة العربية

فازت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، بجائزة أفضل رئيس بلدية في المنطقة العربية، وهي "جائزة التميز الحكومي العربي" الممنوحة من قبل المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

وسعاد عبد الرحيم (58 عاما) هي أول إمرأة في تونس تشغل منصب "مشيخة تونس" المرموق، وهو اللقب الذي يختص به رئيس بلدية تونس المدينة منذ إحداثها رسميا عام 1858.

وانتخبت عبد الرحيم المتخصصة في الصيدلة، في الانتخابات البلدية عام 2019 عن حزب حركة النهضة الإسلامية ولكنها تقدم نفسها كسياسية مستقلة. وهي نائبة سابقة في البرلمان.

وعملت عبد الرحيم على ادارة بعض المشروعات لتهيئة عدد من شوارع ومنشآت العاصمة بعد سنوات من التدهور البيئي، الذي أعقب أحداث الثورة عام 2011، ومشروعات أخرى تخص القطاع الحرفي والثقافة.

وأطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة “جائزة التميز الحكومي العربي” منذ 2019.

ووفقا للمنظمة فهي تعد الجائزة الأولى من نوعها في العالم العربي، والأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في المنطقة العربية.

وتفيد المنظمة على موقعها الرسمي بشبكة الانترنت بأن الجائزة تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية.

وأقيمت مراسم تسليم جوائز المنظمة أمس الخميس في القاهرة، وهي تشمل أيضا جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي وجائزة الشارقة في المالية العامة وجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب في الوطن العربي.