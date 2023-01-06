كندا تسجل 11357 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 وفاة

سجلت كندا 11357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و194 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و520 ألفا و290، والوفيات إلى 49 ألفا و442.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 96 مليونا و280 ألفا و440 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يُشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.