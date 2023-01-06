وزارة الزراعة الأوكرانية: صدرنا 50 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2022

قال نائب وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، اليوم الجمعة إن أوكرانيا صدرت أكثر من 50 مليون طن من الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المعالجة في عام 2022.

وأشار فيسوتسكي في تصريحات - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إلى أن مثل هذا الرقم التصديري هو نتيجة جيدة، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الحرب في أوكرانيا استمرت طوال العام تقريبًا.

ووفقًا لفيسوتسكي ، كان عام 2022 من أفضل الأعوام في السنوات الأخيرة من حيث مؤشرات التصدير.

وتابع قائلا: "تظل أوكرانيا أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق الزراعية الدولية، ومن المؤكد أن حالة الإنتاج وآفاق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا تؤثر على الأسعار الدولية. وفي الوقت الحالي، لا تزال هذه الأسعار مرتفعة، بما في ذلك بسبب استمرار الحرب، لذلك فإن احتمالات خفضها لم تتضح بعد".

وفي رأيه، إذا لم تكن أوكرانيا قادرة على إعادة مناطقها المزروعة بالكامل وزيادة أحجام الإنتاج، فإن الوضع في سياسة الأسعار في العالم لن يتغير إلى الأفضل.

ووفقًا لوزارة السياسة الزراعية، صدرت أوكرانيا ما يقرب من 39 مليون طن من الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المعالجة من 24 فبراير إلى 31 ديسمبر 2022.