مقتل جندي نمساوي في تبادل لإطلاق النار داخل ثكنة عسكرية

لقي جندي حراسة نمساوي حتفه على يد قائده خلال تبادل لإطلاق النار داخل ثكنة عسكرية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، ميشائيل باور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجندي أطلق عدة أعيرة نارية من بندقية هجومية صباح اليوم الجمعة داخل ثكنة عسكرية بمطار في مدينة فينر نويشتات، قبل أن يطلق قائده النار عليه من مسدس.



وذكر باور أنه، بحسب معلومات أولية، سبق الواقعة مشاجرة، أصيب خلالها قائد الجندي القتيل.



وبحسب بيانات المتحدث، الجندي من مواليد عام 2002 وكان يؤدي خدمته العسكرية في فينر نويشتات، بولاية النمسا السفلى.