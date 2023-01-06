محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات المياه الجاهزة للافتتاح خلال العيد القومي للمحافظة

تابع خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع المهندس إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات الجاهزة للافتتاح في عدد من مدن جنوب سيناء خلال العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل، في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم /الخميس/، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال زيارته لجنوب سيناء، حيث تم افتتاح محطتي رفع خط مياه الشرب بقرية الجبيل والوادي بطور سيناء، بتكلفة 200 مليون جنيه.

وذكر المركز الإعلامي لمحافظة جنوب سيناء أن رئيس الهيئة قام اليوم بزيارة مدينة شرم الشيخ، حيث تفقد عدداً من المشروعات، استعدادا لافتتاحها، منها مشروع رافع وخزانات مياه استراتيجية، بتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الهيئة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة) بمنطقة السفاري الجاري تنفيذها، ووجه بسرعة أعمال التنفيذ لنهو المشروع ودخوله الخدمة والاستفادة منه.

وقام محافظ جنوب سيناء -خلال اللقاء- بإهداء درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تقديرا لجهوده في محافظة جنوب سيناء، كما قام بإهداء شهادة تقدير للمهندس حمادة ناصر رئيس جهاز جنوب سيناء بالهيئة، لجهوده المتميزة في مجال عمله.

حضر اللقاء المهندسة حنان عمر رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء.