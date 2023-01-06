باحث في التراث: شجرة الكريسماس مصرية 100%

أكد ماجد الراهب، الباحث في التراث ورئيس جمعية المحافظة على التراث لامصري، أن المصري القديم كان له وضع خاص في الاحتفالات، لأانه كان يجيد الأنواع المختلفة من الاحتفالات، إذ أن الأقباط توارثوا احتفال عيد الميلاد من المصري القديم، منوهًا على أن شجرة "الكريسماس" وأعياد الميلاد مصرية، وتعود لشجرة أوزير.



وأضاف "الراهب"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شجرة الصنوبر هي شجرة عيد الميلاد، كما أن العالم كله أخذ هذه الشجرة من مصر، كما أن تقاليد الكحك ماخوذة من الاحتفالات القديمة، منوهًا على أن جميع الأديان أخدت الاحتفاليات من المصري القديم.

وأوضح أن الأصل المصري القديم موجود في كل تفاصيل الاحتفالات بكافة المناسبات المختلفة، إذ أن كافة هذه الاحتفالات مورثة من المصري القديم، مؤكدًا أن موعد الاحتفال بعيد الميلاد مختلف بين الشرق والغرب لاختلاف التوقيت، إلا أن لا يوجد اختلاف في الاحتفال بأعياد الميلاد بين دول الشرق ودول الغرب.