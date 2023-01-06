8 نصائح هامة من هيئة الدواء عند استخدام قطرة الأذن

قدمت هيئة الدواء المصرية، 8 نصائح لكيفية استخدام قطرة الأذن بطريقة صحيحة سواء للكبار أو البالغين، وذلك للحصول على أفضل النتائج عند استخدام القطرة، وهي:

1- تدفئة القطرات عن طريق الإمساك بها بين اليدين لبضع دقائق، لأنه عند استخدام القطرة وهي شديدة البرودة، من الممكن الإحساس بالدوار، أو التسبب بالغثيان.​​

2- رج الزجاجة برفق.​​

3- استلق أو قم بإمالة رأسك إلى جانب واحد.​​

4- عدم لمس طرف الزجاجة بالأذن لمنع انتشار العدوى.​​

5- بالنسبة للبالغين، اسحب الجزء العلوي من الأذن بلطف لأعلى وإلى الخلف، أما بالنسبة للأطفال، اسحب الجزء السفلي من الأذن برفق لأسفل وإلى الخلف.​​

6- ضع عدد نقاط القطرات التي حددها الطبيب.​​

7- اسحب شحمة الأذن برفق لأعلى ولأسفل، وحافظ على إمالة الرأس لمدة 2 لـ 5 دقائق، حتى تنتشر القطرات في الأذن.​​

8- غلق الزجاجة وتخزينها حسب توجيهات الملصق، أو توجيهات الصيدلي.