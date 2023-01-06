 ديمبلي يعلق على أنباء رحيله لـ سان جيرمان - بوابة الشروق
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ديمبلي يعلق على أنباء رحيله لـ سان جيرمان

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 11:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 11:15 ص

علق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على أنباء اهتمام باريس سان جيرمان، بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وصرح ديمبلي لقناة Eleven"" البولندية، قائلًا:" وقعت عقدا جديدا مع برشلونة منذ عدة أشهر، أنا سعيد بتواجدي مع الفريق، وأريد الاستمرار في كامب نو".

أضاف "الانتقال لباريس سان جيرمان؟ أشعر أنني بحالة جيدة في برشلونة، تشافي وإدارة النادي يثقوا بي، وأنا سعيد بثقتهم الكبيرة".

جدير بالذكر أن ديمبلي قد جدد عقده مع برشلونة حتى صيف عام 2024، وتسعى إدارة برشلونة لتمديد عقده في الأشهر المقبلة، لتفادي الأزمات من جديد.


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