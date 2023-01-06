خالد عبدالفتاح : أتمنى لعب مباراة نهائي كأس العالم للأندية مع الأهلي وأبوتريكة مثلي الأعلى

قال خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي الجديد أن اللعب فى كأس العالم للأندية أحد أحلامه التى ستحقق بالإنضمام للأهلي خلال يناير الجاري.

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وقال عبدالفتاح فى حواره مع الموقع الرسمي للأهلي : إن اللعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام نسختها المقبلة مطلع الشهر القادم في المغرب من بين ‏الأحلام التي راودته، ومنذ أن علم بوجود مفاوضات من الأهلي للتعاقد معه وهو يحلم بالتواجد في هذا الحدث العالمي، إلى جانب أحلامه باللعب في دوري أبطال إفريقيا ‏وتمثيل الأهلي خلال البطولة الأهم على المستوى القاري في مسابقات الأندية.‏

وشدد عبد الفتاح على أنه سبق أن حدث تواصل من قبل معه من جانب الجهاز الفني للمنتخب ‏الوطني بقيادة روي فيتوريا وتحديدًا في الجولات الأخيرة من الموسم الماضي، ولكن في ‏النهاية لم تكتمل الخطوة وتأجلت لوقت يراه قريبًا من وجهة نظره، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ارتداء قميص المنتخب الوطني يعد حلمًا بالنسبة إليه ويسعى إلى تحقيقه.‏





وأكد الظهير الأيمن للأهلي أن مثله الأعلى عالميًّا هو كريستيانو رونالدو الذي يعد ‏نموذجًا في الاجتهاد والمثابرة لتحقيق أحلامه وطموحاته والحفاظ على وجوده لسنوات ‏بين كبار لاعبي العالم، أما على المستوى المحلي فإن مثله الأعلى محمد أبو تريكة، ‏وأن جيل الأهلي الذي شارك في كأس العالم للأندية باليابان جعله ‏يفكر كثيرًا ويحلم باللعب للأهلي.

وشدد عبد الفتاح على أنه سبق أن حضر مباراة للأهلي والزمالك عام ٢٠١٤ من المدرجات ‏كمشجع للأهلي، وعاش حلم أن يكون متواجدًا في الملعب ويشارك مع الفريق. ‏

وأشار إلى أن الأهلي شارك من قبل في كأس العالم للأندية وحقق الفوز ثلاث مرات بالميدالية ‏البرونزية، وأن حلمه بكل تأكيد هو وصوله مع الفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية في نسختها ‏التي تنطلق أول فبراير المقبل.‏