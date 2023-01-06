مجلس النواب الأمريكي يرجئ لليوم الثالث على التوالي جلسة انتخاب رئيسه

أرجأ مجلس النواب الأمريكي، لليوم الثالث على التوالي، جلسة انتخاب رئيس له بعد خمس جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية، مجدداً في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشّحها كيفن مكارثي رئيساً للمجلس.

وذكرت قناة (الحرة)، اليوم الجمعة، أنه أدلى النوّاب بأصواتهم في خمس جولات اقتراع، لكنّها باءت كلّها بالفشل.. ولم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، من إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي، إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.

ومن المقرّر أن تُستأنف جلسة انتخاب رئيس المجلس ظهر اليوم .. وتجري مفاوضات حثيثة في الكواليس بين مكارثي ومعارضيه الجمهوريين الذين لا يمكنه بدون أصواتهم من الفوز بالمنصب.