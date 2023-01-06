الخطوط التونسية تعلن تضاعف أعداد المسافرين على رحلاتها في 2022

قالت شركة الخطوط التونسية المملوكة للدولة، اليوم الجمعة، إنها سجلت زيادة مضاعفة في أعداد المسافرين على رحلاتها في 2022 على الرغم من الصعوبات التي تواجهها.



ووفق بيانات الشركة، ارتفع عدد المسافرين على متن رحلات الخطوط التونسية في 2022 بنسبة ناهزت 98 % مقارنة بـ2021، ليصل الى أكثر من مليونين و171 الف مسافر.



كما أشارت الشركة في بيان لها إلى تطور في نسبة التعبئة لتبلغ 5ر74 بالمئة في 2022 مقارنة بـ 2ر66 % في 2021.



كانت الشركة أعلنت عن تعزيز اسطولها بأربع طائرات جديدة استلمتها في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2021 وديسمبر 2022، فيما سيتم استلام طائرة خامسة خلال النصف الأول من العام الجاري.



وتعاني الخطوط التونسية من صعوبات مالية وهيكلية. ويسود خلاف بين الحكومة والنقابات بشأن خطط إصلاحها بما في ذلك تسريح المئات من الموظفين.