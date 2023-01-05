صفقة الأهلي الجديدة : بطولة الدوري هذا الموسم صعبة



تحدث خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي الجديد عن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم .

وقال عبدالفتاح فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي :بطولة الدوري هذا الموسم ‏في غاية الصعوبة سواء في صراع القمة والتواجد في المربع الذهبي أو الهروب من شبح ‏الهبوط، وذلك بسبب الإمكانيات المادية والتي جعلت جميع الأندية تسعى إلى التعاقد مع ‏لاعبين على درجة عالية من الكفاءة وتدعم صفوفها بقوة قبل بداية الموسم.‏

وواصل حديثه متمنيًا أن يكون جزءًا من كتيبة اللاعبين التي تعيد درع الدوري من جديد إلى ‏مقر النادي بالجزيرة، والتتويج بكل البطولات التي يشارك بها الأهلي في الموسم الحالي ‏وخلال فترة وجوده مع الفريق، وأنه على المستوى الشخصي جاهز للمنافسة مع الأهلي.‏



وأكد أن مركز الظهير الأيمن بالأهلي يضم لاعبين مميزين وعلى درجة عالية من الكفاءة ‏وأصحاب خبرات محلية ودولية، وأن المنافسة بين اللاعبين في كافة المراكز تصب في ‏مصلحة الفريق، ودائمًا ما يكون المدير الفني هو صاحب الرأي والرؤية في اختيار العناصر ‏التي تشارك خلال المباريات الرسمية.‏

ويرى عبد الفتاح أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه خلال فترة الإعارة للأهلي لنهاية ‏الموسم، وفي الوقت نفسه تمثل اختبارًا وحافزًا قويًّا، وأنه يبذل أقصى جهد ‏ليكون على قدر المسئولية والقتال من أجل إثبات ذاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.‏



