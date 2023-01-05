صفقة الأهلي الجديدة : بطولة الدوري هذا الموسم صعبة

تحدث خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي الجديد عن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم .
وقال عبدالفتاح فى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي :بطولة الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة سواء في صراع القمة والتواجد في المربع الذهبي أو الهروب من شبح الهبوط، وذلك بسبب الإمكانيات المادية والتي جعلت جميع الأندية تسعى إلى التعاقد مع لاعبين على درجة عالية من الكفاءة وتدعم صفوفها بقوة قبل بداية الموسم.
وواصل حديثه متمنيًا أن يكون جزءًا من كتيبة اللاعبين التي تعيد درع الدوري من جديد إلى مقر النادي بالجزيرة، والتتويج بكل البطولات التي يشارك بها الأهلي في الموسم الحالي وخلال فترة وجوده مع الفريق، وأنه على المستوى الشخصي جاهز للمنافسة مع الأهلي.
وأكد أن مركز الظهير الأيمن بالأهلي يضم لاعبين مميزين وعلى درجة عالية من الكفاءة وأصحاب خبرات محلية ودولية، وأن المنافسة بين اللاعبين في كافة المراكز تصب في مصلحة الفريق، ودائمًا ما يكون المدير الفني هو صاحب الرأي والرؤية في اختيار العناصر التي تشارك خلال المباريات الرسمية.
ويرى عبد الفتاح أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه خلال فترة الإعارة للأهلي لنهاية الموسم، وفي الوقت نفسه تمثل اختبارًا وحافزًا قويًّا، وأنه يبذل أقصى جهد ليكون على قدر المسئولية والقتال من أجل إثبات ذاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.