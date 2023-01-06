بايدن وترودو يجريان محادثات ثنائية قبل قمة أمريكا الشمالية الأسبوع المقبل

كشفت السفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كيرستن هيلمان، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء جستن ترودو والرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا ثنائيًا قبل بدء اجتماع قادة أمريكا الشمالية في مكسيكو سيتي الأسبوع المقبل.

وقالت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" إنها تتوقع أن يناقش الزعيمان ما يودان رؤيته من الاجتماعات الثلاثية التي ستعقد بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت كيرستن هيلمان إنه من المرجح أيضا أن يتطرق الاثنان إلى قائمة طويلة من القضايا الثنائية، بما في ذلك مخاوف سلسلة التوريد والتعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى قضايا السياسة الخارجية مثل الحرب في أوكرانيا، واستراتيجية كندا الهندية والمحيط الهادئ التي تم إصدارها مؤخرًا ومنطقة القطب الشمالي.

ومن المقرر أن يجتمع قادة أمريكا الشمالية في العاصمة المكسيكية ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء مناقشات تغطي قضايا مثل تغير المناخ وقضايا سلسلة التوريد. وهو أول اجتماع شخصي للقادة الثلاثة منذ عام 2021.