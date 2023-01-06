بركات: البعض يريد إلهاء الجماهير بالحديث عن الأخطاء التحكيمية

رد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل فريقه مع الداخلية

الزمالك سقط في فخ التعادل أمام الداخلية 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري الممتاز.

وقال بركاتفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «اتحاد لا يريد إهداء الدوري لأحد، وهذه الاتهامات تتكرر من جانب كل فريق سواء الأهلي أو الزمالك».

وأضاف: «البعض يريد إبعاد جماهير فريقه عن بعض المشاكل وتراجع النتائج بالحديث عن الأخطاء التحكيمية.. نغمة التحكيم لن تنتهي في الدوري المصري».

وتابع: «مجلس الزمالك نفسه اتخذ قرارا بمعاقبة اللاعبين ماليا، وهو ما يؤكد إدانته للاعبي الفريق وتخاذلهم في اللقاءات الأخيرة، ولم يتسبب التحكيم في خسارة الفريق الأبيض النقاط».

وأتم: «الاتهامات التي وجهت لثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة بالخروج عن النص تحت أي صورة كارثة بكل المقاييس.. كان من الأفضل عدم الحديث في هذه الأمور في وسائل الإعلام».