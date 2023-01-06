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بركات: البعض يريد إلهاء الجماهير بالحديث عن الأخطاء التحكيمية

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 2:13 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 2:13 م

رد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عقب تعادل فريقه مع الداخلية

الزمالك سقط في فخ التعادل أمام الداخلية 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري الممتاز.

وقال بركاتفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «اتحاد لا يريد إهداء الدوري لأحد، وهذه الاتهامات تتكرر من جانب كل فريق سواء الأهلي أو الزمالك».

وأضاف: «البعض يريد إبعاد جماهير فريقه عن بعض المشاكل وتراجع النتائج بالحديث عن الأخطاء التحكيمية.. نغمة التحكيم لن تنتهي في الدوري المصري».

وتابع: «مجلس الزمالك نفسه اتخذ قرارا بمعاقبة اللاعبين ماليا، وهو ما يؤكد إدانته للاعبي الفريق وتخاذلهم في اللقاءات الأخيرة، ولم يتسبب التحكيم في خسارة الفريق الأبيض النقاط».

وأتم: «الاتهامات التي وجهت لثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة بالخروج عن النص تحت أي صورة كارثة بكل المقاييس.. كان من الأفضل عدم الحديث في هذه الأمور في وسائل الإعلام».


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