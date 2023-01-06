كتب بعض الأدباء والكتاب الصحفيين في الفترة الأخيرة عددًا من المقالات عن صورة مصر والمصريين كما تجلت في الأدب اليوناني الحديث ولكن كتاباتهم لم تكن من خلال الأدب اليوناني بصفة عامة ولا حتى الأدب الروائي بصفة خاصة بل كانت كتاباتهم من خلال أربع روايات فقط(1) على وجه التحديد: الأولى رواية "نور الدين بومبة" لاستراتيس تسيركاس (يني خدزياندرياس)؛ ترجمة يني ميلا خرينودي، والثانية رواية "ابن البلد" لنيقوس أرماذوروس؛ ترجمة الدكتور نعيم عطية، والثالثة رواية "تجار القطن" لجيورجوس فيليبوس؛ ترجمة د. عبد المحسن الخشاب، والرابعة رواية "في الضفة الغربية من النيل" لميرسا كوموتسي؛ ترجمة محمد حمدي إبراهيم.

ولأن مؤلفي الروايات الأربع عاشوا معظم حيواتهم في مصر بل إن بعضهم ولد ودفن فيها وبرغم كونهم أجانب ينتمون عِرقًا وثقافة ولغة إلى جالية أجنبية إلا أنهم اختلطوا بالمصريين وتعلموا لهجتهم وشاركوهم جوانب كثيرة من عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية وأحوالهم الاقتصادية وانفعلوا معهم بالكثير من الأحداث الوطنية فلا غرو أن تصور رواياتهم مصر وحياة المصريين بعيون محبة متعاطفة.

-1-

تتميز رواية "نور الدين بومبة" من بين الروايات الأربع المذكورة بأنها تصور بعضًا من مظاهر ثورة 1919 خارج القاهرة، في صعيد مصر وفي ديروط(2) من محافظة أسيوط على وجه التحديد، وبالرغم من أن مؤلف الرواية عاش ردحًا من حياته في تلك المنطقة لكنه لم يصور مظاهر الثورة من خلال ذاكرته الشخصية بشكل أساسي بل من خلال ذاكرة صديقه "الأسطى بوليفيو" العامل البسيط بمحلج القطن في ديروط لأنه كان أقرب من الأحداث وأكثر التحامًا بها، ولم تقتصر الرواية على تصوير مظاهر الثورة بل تطرقت إلى الكثير من الموضوعات التاريخية والقضايا السياسية قبل الثورة وبعدها، وتضمنت في تضاعيفها الكثير من تحليل الحالة الاجتماعية في منطقة الأحداث وارتباطها الوثيق بتلك الأحداث وبغيرها على المستوى القومي والمحلي، وقد كتب المؤلف روايته عام 1956 تحت تأثير أحداث قيام ثورة يوليو 1952 ثم تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مدينة بورسعيد وقد أراد من خلال كتابته للرواية إبراز تعاطفه مع المصريين ووقوفه معنويًا إلى جانبهم في نضالهم ضد قوى الاستعمار الباطشة.

تتمحور أحداث رواية "نور الدين بومبة" حول شخصية بطلها الذي عنونت الرواية باسمه، ونور الدين نوتيٌّ(3) مجتهد امتلك في البداية مركبًا شراعيًّا أسماه باسم "خير" ثم امتلك آخر بشراعين أسماه باسم "أسيوط"، وفي ذينك المركبين كان ينقل - عبر ترعة صغيرة تمتد من مدينة ديروط إلى المجرى الرئيسي لنهر النيل - الدوابَّ والمحاصيل المختلفة بحسب مواسمها يعمل هو على أحدهما ويعمل أخوه وابن عمه على الثاني وقد نشط في تشييد مركب ثالث، ولكن قبل أن ينتهي منه ادَّعى "سليم" شيخ الخفر دون وجه حق (شغل بلطجة) أن له الحق في نصف المركب وللعمدة "عمر التعلب" الحق في ربعها، ولأن نور الدين لم يكن يقوى على الوقوف في وجه عائلة "كماني"(4) ذات النفوذ فقد لجأ إلى الباشا ليؤازره ويحمي حقه في المركب ولكن الباشا الذي كان ينظر إلى نور بوصفه صعلوكًا رفض مقابلته، وعندئذ أشار عليه الخواجة اليوناني "روزاكي" صاحب المحلج أن يستخرج رخصة للقارب الجديد باسمه، وبالفعل سافر نور الدين إلى مدينة أسيوط ولكن يبدو أن توصية وصلت قبل وصوله إلى المستر كوكسن مفتش الري الذي تربطه علاقة مصلحة بعائلة العمدة، لذلك فما إن وطئت قدماه مكتب المفتش حتى أمر حراسه من الجنود السودانيين فقاموا بتكتيف نور الدين لينكِّل به فيجلده ويبالغ في إهانته حتى إنه قام بقصَّ شاربه وألقاه على الأرض ثم داس عليه بقدميه، وبعد ذلك أمر الجنود بأن يلقوه به خارج المكتب فهوى المسكين متدحرجًا على السلم وقد جرح وجهه وسالت دماؤه.

ولأن نور الدين صعيدي لا يمكنه السكوت على الإهانة لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بكرامته فقد خطط أن ينتقم لكرامته المهدرة من المفتش، وبالفعل عاد خُفية إلى أسيوط وقام بقتله، ورغم أنه لم يترك أثرًا يدل عليه فقد خمن الأهالي أنه الفاعل وأثار ذلك إعجابهم لأن المفتش كان من وجهة نظرهم واحدًا من زمرة الطغاة الذين يلاقون الأمرين في حياتهم على أيديهم، ووصل إعجاب الأهالي في ديروط وما حولها ببومبة إلى درجة أنه تحول في أنظارهم إلى رمز للتمرد والثورة على الطغاة والطغيان، فكانوا ينسبون إليه كثيرًا من الأحداث التي تقع، فعندما اشتعلت مثلًا النار في أقطان البنك قال الفلاحون: "هذا من فعل بومبة"، وعندما صدم القطار عِجْلًا عند مروره على قضبان السكة الحديد قال المراكبية: "هذا من تدبير بومبة"، ولما امتنع أصحاب المحال الصغيرة عن دفع الأتاوات التي كان يفرضها عليهم العمدة قال أعوانه: "لبومبة إصبَع في ذلك"، وحين غرقت بعض أراضي الباشا قال الجميع: "ما حدث من صنع بومبة"، وكلما حزب الناس أمر أو ألمت بهم ملمة كانت تتردد في الليل أصوات تقول: "نور الدين جاي"، وهو ما كان يعني بحسب تعبير المؤلف أنه قادم من أجل الدفاع عنهم والوقوف معهم ضد كل ما لا يرضون عنه من مظاهر العسف والظلم والطغيان ومن لا يرضون عنه أيضًا من زمرة العاسفين والظالمين والطغاة.

وقد ترتب على حادثة مقتل مفتش الري أن نكَّلت سلطات الاحتلال الإنجليزي بقرية "الكوم" التي ينتمي إليها نور الدين، اقتحمها جنودهم، وتحكي الرواية أنهم "أمسكوا بالنساء ومزقوا ملابسهن بالمُدى واغتصبوهن فبكى الأطفال ولطم البنات وتعالت الصرخات والتوسلات وما من مجيب لرجاء أو استعطاف .... ثم بدأوا ينسفون منازل القرية التي لم تكن تزيد على خمسين منزلًا في الثالثة (بعد الظهر)، ولم تلبث أن استحالت حجارة وترابًا وأغصانًا جافة يابسة محترقة وتصاعدت سحب الأتربة والدخان وغطت الكوم".

وترصد الرواية الكثير من مظاهر عسف سلطات الاحتلال البريطاني بالأهالي مستعينين بالعمدة وعائلته الباطشة وأعوانه، فعقب نشوب الحرب العالمية الأولى مثلًا احتاجوا إلى أيدٍ عاملة تعمل في معسكراتهم دون مقابل تحت اسم "المتطوعين"(5) فاستعانوا بالعمدة لكي يقوم بتلك المهمة، فكان يشحن أرتالًا من الأهالي عنوة في عربات مقفلة من القطار يحرسها الجنود، ولكنه استغل الأمر لمصلحته فكان أعوانه يلقون القبض على من لا يرضون عنه من الأهالي ويشحنونهم ضمن أرتال "المتطوعين"!.

كما ترصد الرواية كيف كان الأهالي يتقلبون في حياتهم البسيطة على نار أسعار السلع والخدمات التي كانت ترتفع كل يوم، ومما زاد الطينة بلة أن الإنجليز فرضوا تسعيرة جبرية جائرة على المحاصيل وراح أعوانهم في معية العساكر وحمايتهم يجمعونها بأرخص الأسعار من المزارعين المساكين الغلابة وينهالون بالسوط على ظهور الفلاحين الممتنعين أو المعترضين، ولم يكفهم ذلك فأخذوا يفرضون ضرائب جديدة عليهم(6).

وتتبنى الرواية وجهة نظر الوطنيين بخصوص ثورة عرابي فتصفها بأنها كانت ثورة وطنية عظيمة وأنها لولا خيانة بعض الباشوات وانحيازهم إلى الخديوي لارتباط مصالحهم الطبقية بوجوده مثل محمد سلطان باشا(7) لغيرت الكثير من الاوضاع الجائرة في البلد، وقد استشهد المؤلف بكلمة للزعيم أحمد عرابي قال فيها "لم يهزمنا أسطول الجنرال سيمور(8) بل هزمنا فرسان سان جورج" وكان يعني بذلك أكياس الجنيهات الذهبية التي قبضها سلطان باشا من الإنجليز ووزعها على بعض ضباط الجيش ورؤساء القبائل ليشتري بها ذممهم الخربة من أجل التخلي عن عرابي والانسحاب من الميدان في أثناء المعركة فقد كان مطبوعًا عليها صورة الملك جورج(9).

وحين امتدت شرارة ثورة 1919 من القاهرة إلى الأقاليم ووصلت إلى ديروط تشكلت فيها لجنة وطنية فرعية(10) من الباشا الوفدي ومعه ثلاثة آخرون منهم جرجس حنا المحامي المفوَّه الذي كان يخطب بين الأهالي المتجمهرين فيثير حماسهم للثورة لاسيما حين يقول جملته السحرية: "الدين لله والوطن للجميع"، وقد حاول أتباع العمدة استغلال ذلك لإشاعة البلبلة وشحن الرأي ضد الحركة الوطنية.

وقد وجد الأهالي فرصتهم أخيرًا في التعبير عن كراهيتهم الشديدة للاحتلال والمرتبطين به والرغبة في الانتصاف والثأر منهم، فيحكي المؤلف من خلال رواية "بوليفيو" للأحداث أن جموع الأهالي الثائرين قد لحقت بالقطار القادم من الأقصر جنوبًا وكان يركب به عدد من الضباط وصف الضباط الإنجليز، وقبل أن يصل القطار إلى ديرمواس (قبل ديروط) كانت جموع الأهالي قد فتكت بهم ومزقتهم شر تمزيق(11)، وعندما وصل القطار إلى ملوي (بعد ديروط) توقف عن المسير لأن الثوار نزعوا قضبان السكة الحديد، وقد قام الثوار بتحطيم محولات السكة الحديد وأشعلوا النار في مكاتب التلغراف (12)، كما كسروا أبواب البنك وراحوا يوزعون فيما بينهم الحاصلات كل يأخذ ما وسعه منها(13).

وتستطرد الرواية في كيفية تعامل الإنجليز الوحشي مع الأهالي في ديروط وقراها فقد أرسلوا سفينة حربية حصدت مدافعها ورشاشاتها أرواح عشرات المواطنين ممن احتشدوا على الشاطئ ظانين في غمرة حماستهم الوطنية أنه يمكنهم التصدي لها والنيل من جنودها، وكان نور الدين على رأس أربعين من رفاقه المراكبية في وسط المعمعة، ولكنهم عندما رأوا بأم أعينهم المجزرة انسحبوا وتشتتوا فلم يكن لهم في الواقع قدرة على مقاومة نيران جهنم التي كانت تطلقها مدافع السفينة الحربية ورشاشاتها، إن كل ما كان بين أيديهم بضع بنادق والباقي عصيٌّ وسكاكين(14).

وتتابعت الأيام مشحونة بأحداث أخرى، تارة كان الإنجليز يهاجمون البيوت فيهتكون ستر أهلها ويعيثون بمحتوياتها البسيطة فسادًا بحجة التفتيش عن الأسلحة، وتارة كانوا يطلقون النار على الأهالي عند أدنى حركة تريبهم فيستبد الرعب بالفلاحين ويعمدون إلى الاختباء، أما من لم يكن يسعفهم الوقت فكانوا يتسلقون النخيل ولكن أين يومئذ المفر؟ لقد كان جنود الإنجليز يصوبون بنادقهم عليهم دون وازع أو ضمير فيردونهم قتلى وكأنهم يصطاون اليمام.

واستغل تلك الأوضاع المضطربة جمع من العاطلين واللصوص والقتلة والجياع والهاربين من أحكام قضائية بالسجن (المطاريد) وباشروا التخريب والتكسير ونهبوا ما في المقاهي ومحال البقالة والمانيفاتورة من بضاعة وأثاث وأشعلوا فيها النيران.

وأحاطت قوات الإنجليز بديروط وقبضوا على الباشا الوفدي وبقية أعضاء اللجنة وأرسلوهم إلى السجن في مدينة أسيوط، وبدأ تحضير المشانق في فناء السجن بديروط وكانت الزنازين مزدحمة بالمساجين المتهمين بالتمرد والثورة كأنهم السردين في العلب، وقد حدد القضاء العسكري الإنجليزي المنصف العادل!! دقائق لكل قضية وساعة للاستراحة وفي خلال ست ساعات كان كل شيء قد انتهى، حكموا بالإعدام على خمسين من المساجين المتهمين - وأغلبهم من الشباب - وآخرين بالسجن وعدة أشخاص بالبراءة، وفي ذات الليلة التي صدرت فيها الأحكام الجائرة قبيل الفجر أعدَموا المحكومين وحفروا حفرة كبيرة في فناء السجن ألقوا فيها بجثثهم(15).

وتصور الرواية كيف تحول نور الدين بومبة إلى أسطورة - والأسطورة لا تموت - لذلك فعندما تم إحصاء جثث الرجال الخمسين الذين أُعدموا وجدوها تسعًا وأربعين بينما المؤشر أمام أسمائهم بالإعدام خمسون، فأعادوا إحصاءها مرة أخرى ثم أحصوها مرة ثالثة فوجدوها بالفعل تسعًا وأربعين جثة لا أكثر.

وأشرق ضوء النهار كما تقول الرواية وقد غرقت ديروط في بئر سوداء، وفي السوق كله مضى أصحاب المحلات يقولون للمشترين: "تم شنقهم وقضي الأمر"، ورانت على الجميع مشاعر الأسى والرعب ولكن ذلك الذي لم توجد جثته (ونستنتج من السياق أنها جثة نور الدين بومبة) كان بمثابة شمعة ذهبية تخفف من وطأة الظلام المهول.

-2-

أما الرواية الأكثر أهمية من رواية "نور الدين بومبة" من حيث تصويرها لمظاهر ثورة 1919 في الصعيد والتي لم يلتفت إليها مع الأسف إلا واحد أو اثنان ممن كتبوا عن صورة مصر والمصريين في الأدب اليوناني فهي الرواية الخامسة، رواية "عذراء أسيوط" تأليف كوستا ساجاراداس وترجمة عبد السميع المصري(16)، وكوستا ساجاراداس أديب يوناني عاش سنوات طويلة من عمره في أسيوط وكان عميدًا للجالية اليونانية بها، وقد ألف - كما جاء في تقديم المترجم لترجمته بخلاف روايته المذكورة - عدة مؤلفات قصصية واجتماعية من بينها مجموعة قصص قصيرة عن حياة الفلاحين المصريين ودراسة اجتماعية لمشاكل الأجانب الذين عاشوا لفترة طويلة في مصر وتشربوا عادات المصريين وتقاليدهم (المتمصرين) ومنها أيضًا كتاب بعنوان "فتاح حتب .. الفيلسوف المصري" وقد ألحق به فصولًا من الأدب المصري القديم.

وترجع الأهمية الكبيرة للرواية إلى أن مؤلفها كان شاهد عيان عن قرب لمظاهر تلك الثورة، فهو يحكي من خلال ما رآه بنفسه لا عن طريق وسيط كما في رواية "نور الدين بومة"، كما أن الرواية كتبت عقب أحداث الثورة مباشرة، فقد صدرت عام 1924 أي بعد انتهاء أحداث الثورة بسنوات قليلة، ومن ثم فإنها ترقى إلى مستوى أن تكون "وثيقة تاريخية"، بل هي بالفعل دون مبالغة وثيقة تاريخية لا سيما أن مؤلفها رغم تعاطفه مع المصريين في ثورتهم وتفهمه لأسبابها السياسية والاجتماعية قد حرص على تسجيل أحداث الثورة في مدينة أسيوط تسجيلًا محايدًا حيث يقول: "وفي الصفحات الأخيرة من القصة تسجيل محايد لما طرأ على أسيوط من تطور في العصر الحديث ولما وقع في المدينة من حوادث دامية سنة 1919 كنت لها شاهد عيان".

والرواية تصور في جانب منها مجتمعًا في حالة قلق واضطراب بسبب تردده بين عاداته وتقاليده الموروثة - وكثير منها يستند إلى جذور دينية - من ناحية والأفكار وأنماط السلوك وأسلوب المعيشة الوافدة التي راحت تتغلغل في حياة المصريين من ناحية أخرى، وذلك من خلال تحليل سلوك عدة شخصيات رئيسية في الرواية في مقدمتها شخصية كامل المحامي - وهو صاحب العقلية الناضجة والشخصية النظيفة بحسب وصف المؤلف - الذي كان يتطلع إلى أن يحيا حياة عصرية متحضرة ولكنه في نفس الوقت يخشى الاستجابة لرغبات جسده ومتعة ذاته وذلك في مقابل شخصية حسين بك حكمدار البوليس في المدينة الذي كان مثله في التطلع إلى ممارسة الحياة العصرية ولكن شخصيته على النقيض من شخصية كامل المحامي من حيث إنه يفعل ذلك في جرأة بل في وقاحة تصل إلى حد الفجور السافر.

أما الشخصية الأكثر أهمية في الرواية التي حلل المؤلف من خلال حالتها الإنسانية وظروف حياتها كثيرًا من الأوضاع الاجتماعية فهي "نبيهة"، الفتاة التي قهرتها ظروف اليتم والفقر وألقتها بين براثن عمها الشهواني فهتك عرضها عنوة وسلبها أعز ما تملك الفتاة في مجتمع شرقي تقليدي كمجتمع أسيوط آنذاك، سلبها عفتها مما اضطرها إلى الهروب لتلتحق بخدمة حسين بك حكمدار أسيوط وتعيش في بيته ولكن الحكمدار استغل ضعفها وحاجتها فاتخذها بغيًّا خاصة، ثم بعد انتحاره انتقلت إلى بيت الدعارة الذي كانت تديره بأحد الأحياء غرب المدينة قوادة تعرف بـ"الست نفيسة" ثم انتقلت إلى بيت كامل المحامي بنفس صفتها التي كانت عليها عند الحكمدار على اختلاف مشاعرها تجاه كليهما ونظرة كل منهما إليها كامرأة.

وقد تطرق المؤلف في سياق تصويره حياة الإنسان الشرقي في مصر بصفة عامة وفي الصعيد بصفة خاصة لاسيما فيما يتعلق بنظرة المجتمع الدونية إلى المرأة ومفهومه الضيق للشرف والمحصور في عرض المرأة بشكل عام، كاشفًا عن التناقض الحاد بين الظاهر والمخفي من السلوكيات، وقد ركز عدسته الروائية في الفصل الأول من الرواية والمعنون باسم "الفداء" على مجتمع العاهرات؛ تلك الفئة المنبوذة من الناس على مر العصور، ويبدي دهشته لسماح المشرِّعين في مجتمع يصفه بأن الزمن عجز عن المساس بتقاليد الأسرة فيه بقيام هذا العالم الصغير الشاذ(17) ومن مظاهر التناقض بين الظاهر والمخفي من السلوكيات، يقول ساجاراداس "فإذا رأى الرجل وهو بصحبة زوجته التعيسة أو إحدى قريباته المحجبات إحدى هاتيك البغايا صدفة في الطريق فإنه يشيح عنها بوجهه اشمئزازًا لكن ما يكاد الليل يرخي سدوله حتى يتخذ طريقه إليها ليسعد بصحبتها ساعة ويسمعها من حديث الغزل أرقه ومن معسول القول أفضله، بل ربما كان لها عاشقًا يركع عند قدميها ويقسم لها على حبه وإخلاصه الأبدي".

وكامل المحامي - الذي انتقلت نبيهة للعمل في بيته عام 1919 قبل اندلاع الثورة بعدة شهور وجعلنا المؤلف نتعرف من خلال اعترافاتها له على تفاصيل ما مرت به في حياتها حتى التحاقها بالخدمة في بيته - تتجاوز أهميته في الرواية بالنسبة للموضوع الذي نتناوله مجرد كونه الشخصية التي أقامها المؤلف في مواجهة شخصية الحكمدار، وغزل ونسج من شبكة اختلافاتهما وتشابهاتهما وعلاقة كل منها بنبيهة أحداث روايته الأدبية لأن أهميته في الرواية تعود إلى كونه المدخل الذي دلف المؤلف من خلاله إلى عرض أحداث الثورة الدامية في أسيوط كما عاينها، فقد كان كامل بك المحامي(18) ناشطًا سياسيًّا وطنيًّا فهو عضو في اللجنة الوطنية(19) بالمدينة من أول يوم في الثورة(20)، ومن الناشطين المتحمسين الذين لاتفتر لهم همة من أجل الهدف الوطني الأسمى للجميع ألا وهو تحرير الأمة من الاستعمار الأجنبي والمتمثل في شعار "الجلاء التام أو الموت الزؤام".

وتتابعت الأحداث وازدادت خطورتها وبدأت السكة الحديد تضطرب وتقطع خطوطها من يوم إلى آخر والمواصلات يختل نظامها، وراحت عدوى الثورة تنتقل إلى مختلف المديريات فعمد الثائرون إلى قطع المواصلات مع العاصمة لعرقلة سير قوات الاحتلال إليها، وأضربت المدارس في أنحاء القطر، وانضم تلاميذها وطلابها إلى المظاهرات، وسار الجميع من موظفين وفلاحين وعمال وطلاب في جميع البلاد يهتفون في مظاهرات حاشدة متتابعة بحياة الوطن مطالبين بحقوفهم العادلة.

ولأن المؤلف شاهد عيان يروي الأحداث بشكل فيه قدر كبير من الحيادية أو يحاول ذلك بتعبير أدق فقد كان ينتقد أحيانًا ما يراه يستحق النقد من الأحداث فنجده يقول مثلًا: "تخبطت اللجان الوطنية في قراراتها وكثيرًا ما أخطأت التوجيه نظرًا إلى عدم وصول تعليمات العاصمة فارتكبت أعمالًا مربكة خاطئة لم يفد منها إلا العدو(21)، ويقول أيضًا: "وقد نبتت في وسط هذا الجو القاتم المتأرجح بعض منظمات مستقلة عن المشتغلين بالسياسة لكنها اتخذت لها مظهرًا وطنيًّا تخفي وراءه أغراضها الذاتية ومصالحها الخاصة، كما أن بعض المجرمين وقطاع الطرق ونهَّازي الفرص راحوا يستغلون النفوس البريئة الخارجة في سبيل الوطن والأغراض النبيلة فينحرفون بها عن قصدها ليجدوا فرصة لتحقيق مآربهم الدنيئة من سلب ونهب تسيء إلى الوطن أكبر الإساءة وتشوه جمال الثورة".

ويكشف ساجارداس عن أن الألوف من جماهير الشعب المصري ممن يقضون يومهم في شقاء يحرثون الأرض ويبذرون الحَبَّ ويجمعون المحاصيل تحت وهج الشمس المحرقة للسادة أصحاب الأرض (الإقطاعيين) وأسيادهم المستعمرين الجشعين والذين حرمهم الاستعمار الغاشم من نور العلم وقبس الحرية لا يعرفون بالضبط ماذا تعني كلمة وطن ذلك الشعار المقدس الذي طالما سارت الملايين وراءه وتحت لوائه إلى ميادين التضحية، وقد انتبه كامل المحامي إلى ذلك عندما سألته نبيهة ما معنى الوطن؟ بعد رؤيتها مظاهرة في أحد ميادين أسيوط يخطب فيها طالب صغير ويقول "إن أقدس شيء لديكم ولدى جميع الناس في الوجود هو الوطن".

ويواصل المؤلف وصف تطورات أحداث الثورة فبعد أن خلع الثوار قضبان السكة الحديدية في أكثر من موضع ونزعوا كثيرًا من أعمدة البرق والتليفون(22) وتوقفت شتى وسائل المواصلات والاتصالات وصلت فرقة من الجنود الهنود تحت قيادة بعض الضباط الإنجليز واتخذت من مبنى المدرسة الثانوية الأميرية شرقي الخزان الصغير(23) معسكرًا لها، وانتشرت الشائعات المزعجة بين الناس، وكل يوم كانت الألسنة تتناقل من تلك الشائعات المزيد وأصبح معروفًا أن قوة الشرطة المحلية تعطف على الثائرين.

ويبدي المؤلف استهجانه من أولئك الأجانب الذين كانوا لسنوات طيلة يعيشون بين المصريين وبنعمون بكرم ضيافتهم ولكنهم تأثرًا بالدعاية الاستعمارية غادروا المدينة خوفًا على أنفسهم وأموالهم.

وأخيرًا طلع على أسيوط فجر الأحد "الثالث والعشرين من شهر مارس 1919" ليسطِّر في تاريخ المدينة صفحة دامية مروعة، كان قد تحدد ذلك اليوم للإضراب العام وأرسلت اللجان الفرعية في أنحاء المديرية ممثلين لها ليشتركوا في مظاهرات أسيوط عاصمة الإقليم وتزايد العدد مع اقترابها من المدينة وانضم إلى تلك المواكب بعض عربان الصحراء القريبين، ولم يكن القادمون عُزلًا فقد كان مع بعضهم بنادق ومع بعضهم الآخر مسدسات وحمل الغالبية منهم عصيًّا غليظة!!، ووصلت الأنباء إلى الحكومة المحلية فخرجت بقضِّها وقضيضها وتسلح رجال الشرطة بالبنادق والسناكي وخرج معهم رجال بلوكات الخفر وربضوا متربصين عند مداخل المدينة.

وتدفقت جموع الأهالي الثائرين إلى قلب المدينة بعد أن وجدت قوة البوليس أنه لا يمكنها الوقوف في وجهها، وانضم إلى جموع الثائرين القادمين من خارج المدينة المئات من أبنائها وارتفعت الأيدي بما تحمله من أسلحة متنوعة كما دوت الأصوات تهتف بالشعار المقدس "يحيا الوطن"، ويسجل المؤلف هنا اشتراك المرأة الأسيوطية لأول مرة في المظاهرات فقد أعلن النساء أن عليهن واجبًا تجاه بلادهن مثل الرجال وقد بدأ ذلك التطور بهتافات خجلى من خلف الحجاب.

ومن قلب المدينة تحولت جموع الأهالي الثائرين إلى مبنى المديرية على النيل ثم إلى البندر غرب المدينة وهم يهتفون "نموت فداء للوطن"، واستولى المتظاهرون على جميع الأسلحة الموجودة في مركز بوليس بندر أسيوط(24)، وفر أمامهم كثير من ضباط الشرطة والعساكر، وانضم إلى المظاهرات عشرات من نساء المدينة والأطفال الصغار الذين تعالت من حناجرهم الصغيرة الهتافات الخالدة "يحيا الوطن .. نموت فداء لمصر".

ثم تحركت جموع الثائرين نحو الترعة الإبراهيمية لتعبر الخزان الصغير تريد المدرسة الثانوية الأميرية حيث تعسكر كتيبة الجنود الهنود من الهندوس والسيخ مع ضباطهم الإنجليز، وتغيرت الهتافات إلى "الموت للإنجليز.. الفناء للغاصب"، فما كان من قوات الاحتلال إلا أن فتحت هويس الترعة لتقطع الطريق على المتظاهرين وتمنعهم من الوصول إلى شرق الترعة، وأهاج ذلك المتظاهرين فازداد حماسهم وانطلقت رصاصة طائشة في الهواء لكنها قوبلت بسكون وصمت مريبين من قبل قوة الاحتلال وأطمع ذلك المتظاهرين فقام كثيرون منهم بعبور الترعة مشيًا على أقدامهم فوق بوابات الهويس العريضة، وحاول آخرون إغلاق البوابات لتتمكن الجموع الحاشدة وراءهم من العبور، وعندئذ وعلى نحو فجائي انطلقت مدافع ورشاشات القوة العسكرية الإنجليزية لتحصد أغلب العابرين وتساقطت جثث القتلى على جانبي بوابات الهويس، وراح الجرحى يصارعون الموت في مياه الترعة.

وتراجع المتظاهرون من هول الصدمة ولكنهم لم ينكِصوا عما عزموا عليه فنظموا صفوفهم مرة أخرى، واندفع كثيرون منهم يعبرون الترعة في زوارق، وأقبلت جموع من أهالي القرى التي تقع شرق النيل فعبروا قناطر أسيوط وأخذوا يتجمعون في منطقة "الوليدية" قريبًا من المدرسة التي تتحصن فيها القوة الإنجليزية، وتحصن الثوار خلف أسوار مدرسة الأمريكان والمحكمة ومستشفى الرمد(25) وغيرها من الناحية الغربية للترعة، وراحت جموع أخرى تعبر مجرى الترعة في زوارق صغيرة، واستمر تبادل إطلاق النار بين الطرفين برغم الاختلال الفادح لميزان القوى بين الطرفين.

وعندما اشتد حصار الثوار للقوة الإنجليزية وخاف ضباطها وجنودها على أنفسهم الوقوع في قبضة الثوار؛ استنجدوا بالمركز في القاهرة فأرسلوا طائرة حربية(26) لنجدتهم راحت تلقي قنابلها هنا وهناك على الأماكن التي يتجمع فيها الثوار ثم فتحت مدافعها الرشاشة عليهم من ارتفاعات قريبة فحصدت أرواح العشرات منهم، ويعلق مؤلف الرواية على فعل الطائرة الحربية ساخرًا بأنها كانت "تنشر رسالة المدنية بين المتأخرين" وبأنها كانت "تُرِي جموع الفلاحين المعنى الحقيقي للاستعمار وما ينطوي عليه من وحشية مروعة وظلم مكين".

ويواصل المؤلف تصوير بقية أحداث الثورة في أسيوط فيتحدث عن أن أسيوط عقب ذلك رزحت تحت سيف الإرهاب وسوط الأحكام العرفية وتواصلت الاعتقالات ولم تتوقف في صفوف الأعيان ورجال الرأي، كما راحت الأحكام العسكرية تنفذ سريعًا بعد محاكمات صورية لم يشهد لها التاريخ مثيلًا، وأعدم الكثير من الأهالي الأبرياء لمجرد شبهة الاشتراك في مظاهرة يوم الأحد المشهود، كما تتابعت الإمدادات البريطانية إلى المدينة وراحت القطارات المسلحة تسير في كل اتجاه لتلقي الرعب في قلوب الآمنين من الناس ولم تكف الطائرات عن تحويمها المستمر فوق القرى والبلاد بحثًا عن أماكن الأعداء أو مخازن السلاح المزعوم هنا وهناك، وهاجمت القوات الغاصبة بعض القرى والبلاد من أجل الكشف عن مخابئ المصريين المتهمين بالهروب من وجه "العدالة البريطانية" فهدمت البيوت وسلبت الأقوات وانتهكت الحرمات، وتم فرض حظر التجول من بعد غروب الشمس في أسيوط وما حولها من بلاد المديرية.

وحكمت المحكمة العسكرية الإنجليزية بالإعدام على "البكباشي محمد كامل" مأمور مركز أسيوط متهمًا بالمشاركة في الثورة وأنه هو المسؤول الأول عن توزيع سلاح بندر أسيوط على الأهالي الثائرين(27)، فعمت الناس موجة من الأسى والحزن على رجل عرف بالوطنية والنزاهة والإخلاص، ونفذ فيه الحكم فورًا ليكون عبرة للوطنيين.

وبعد اعتقال الإنجليز لكامل المحامي تركت نبيهة البيت وعادت إلى "بيت الدعارة" الذي عملت فيه من قبل بعد مغادرتها لبيت حسين بك الحكمدار، فكانت تجمع كل ما يصل إليها من مال وفير يغدقه عليها طلاب المتعة لاسيما الأثرياء منهم لتسلمه إلى من بقي خارج المعتقل من أعضاء لجنة أسيوط الوطنية حتى ينفقوا منه على أسر المعتقلين وليشتروا السلاح الذي يساعدهم على بقاء الثورة قائمة وعلى الانتقام من المستعمرين.

ولم تكتف نبيهة بذلك بل كانت تصطفي كل ليلة جنديًّا إنجليزيًّا ليقضي الليل معها وتجعله يفرط في الشراب ثم بإشارة متفق عليها يأتي أحد من خدم البيت فيجهز عليه خنقًا أو ضربًا بالعصي، ثم تُلقَى جثته في المزارع الكائنة في غرب المدينة تحت التلال، وأزعج القيادة البريطانية الاختفاء المتوالي لجنودها فشددت الرقابة على بيت السيدة نفيسة، وذات ليلة تم القبض على نبيهة وخادم لها كان يساعدها في التخلص من جثة الجندي الإنجليزي ضحيتها الجديدة.

وتنتهي رواية "عذراء أسيوط" بإعدام الإنجليز لنبيهة التي التفتت إلى الضابط المنوط به التنفيذ قائلة له في شجاعة وتحدٍّ "لقد قتلت عشرين إنجليزيًا، فهل أديت واجبي كمصرية؟".



* الشاعر والباحث، ورئيس هيئة قصور الثقافة السابق