إيرادات الشركات المركزية الصينية المملوكة للدولة تبلغ 4ر39 تريليون يوان في 2022

من المرجح أن تشهد الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين توسعا مطردا في الإيرادات والأرباح في عام 2022، وفقا لما ذكرته أكبر هيئة تنظيمية للأصول الحكومية في البلاد.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السنوية المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة بنسبة 3ر8% على أساس سنوي لتصل إلى 4ر39 تريليون يوان (حوالي 7ر5 تريليون دولار أمريكي)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة، نقلا عن لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.

ومن المتوقع أن تصل أرباح هذه الشركات خلال هذه الفترة إلى 55ر2 تريليون يوان، بزيادة 5ر5% عن العام السابق، وفقا للجنة.

وأظهرت بيانات اللجنة أيضا أنه بحلول نهاية نوفمبر الماضي، بلغ متوسط نسبة الدين إلى الأصول للشركات المركزية المملوكة للدولة 9لر64%، بتراجع 2ر0 نقطة مئوية عن عام 2021.