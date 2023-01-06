شقيق وزير داخلية طالبان يرد على الأمير هاري: من قتلتهم في أفغانستان ليسوا قطع شطرنج

رد شقيق وزير الداخلية في طالبان، سراج الدين حقاني، على الأمير البريطاني هاري، بعدما قال في مذكراته إنه «قتل 25 شخصاً في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر»، ووصفهم بأنهم «قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة».



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الجمعة: «من قتلتهم ليسوا قطع شطرنج، كانوا بشراً، كانت لديهم عائلات تنتظر عودتهم».



وأضاف: «الحقيقة هي ما قلته، كان شعبنا البريء قطع شطرنج لجنودكم وقادتكم العسكريين والسياسيين، مع ذلك فقد هُزمت في لعبة المربع الأبيض والأسود»، بحسب ما نشره موقع «العربية».





1/3- Mr. Harry! The ones you killed were not chess pieces, they were humans; they had families who were waiting for their return. Among the killers of Afghans, not many have your decency to reveal their conscience and confess to their war crimes. pic.twitter.com/zjDwoDmCN1 — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) January 6, 2023





يشار إلى أن سيرة هاري الذاتية التي تحمل عنوان (سبير) «الاحتياطي» طُرحت للبيع في إسبانيا قبل طرحها عالمياً في العاشر من يناير.



ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير وليام، واعترافات أخرى مثل تعاطي مخدرات.



وفي أحد فصول الكتاب، يروي الأمير عن فترتي خدمته في أفغانستان، الأولى عندما كان مسؤول تحكم جوي متقدم في 2007-2008، والثانية في 2012 حينما كان مساعد طيار مسؤولاً عن توجيه النيران على متن طائرات أباتشي هجومية، كما يكشف عدد الأشخاص الذين قتلهم، بحسب رويترز.



وكتب هاري: «لم تكن هذه إحصائية تشعرني بالفخر لكنها أيضاً لم تشعرني بالخزي"»، وفق النسخة الإسبانية من الكتاب. واستطرد: «حينما وجدت نفسي وسط لهيب المعركة وارتباكها، لم أفكر في هؤلاء الخمسة والعشرين كبشر».



وأضاف: «كانوا قطع شطرنج أُقصيت من فوق الرقعة، تم القضاء على الأشرار قبل أن يتمكنوا من قتل الأخيار».