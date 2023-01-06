بارتي تكشف عن حملها في طفلها الأول

كشفت المصنفة الأولى السابقة على العالم في رياضة التنس النقاب عن أنها حامل بطفلها الأول.

وأعلنت بارتي، بشكل مفاجئ اعتزالها رياضة التنس مع نهاية شهر مارس الماضي، بعد شهرين فقط من تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس لتصبح أول أسترالية تتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في آخر 44 عاما.

وكشفت بارتي، التي فازت بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في منافسات الفردي خلال مسيرتها، حملها عبر منشور على إنستجرام اليوم الجمعة.

ونشرت بارتي صورة لها مع كلبتها أوريجي إلى جانب زوج من أحذية الأطفال، وكتبت :" ينتظر أن يكون عام 2023 أفضل عام على الاطلاق. نحن متحمسون للغاية لمغامرتنا الجديدة. صارت أوريجي بالفعل الشقيقة الكبرى التي توفر الحماية".

وتوجه شريكها جاريس كيسيك لوسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة هذه الأنباء، ونشر صورة مماثلة تعرض طقم ليفربول للأطفال وعلق عليها "ليتل ريد، 2023".

وتزوجت بارتي لاعب الجولف المحترف كيسيك في يوليو الماضي، بعد ست سنوات من أول مقابلة جمعت بينهما في 2016.

وبالإضافة لتتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة، حققت بارتي نجاحات فردية في بطولة ويمبلدون 2021 وبطولة فرنسا المفتوحة في 2019، بالإضافة للفوز بمنافسات زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة 2018 بجانب كوكو فاندويجه.