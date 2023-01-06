مصطفى بكري يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: نحن دائما على قلب رجل واحد

هنأ الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا إنها «الذكرى السنوية التي يجتمع فيها الشعب المصري، ويتبادل التهنئة مع أشقائه من المسيحيين».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة: «دائمًا نحن على قلب رجل واحد، لا نفرق أبدًا ولا أحد يمكن أن يتميز عن الآخر بسبب الجنس أو الدين أو أي مكون آخر، كما نص دستورنا».

وأشار إلى أن وحدة الشعب المصري، تضرب مثلًا قويًا في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة من الداخل والخارج، معقبًا: «لعبوا كثيرًا على الفتنة والإثارة، لكن كل عوامل الفتنة تحطمت على صخرة الإيمان والوحدة واليقين، فالدين لله والوطن للجميع، وهي عقيدة المصريين منذ زمن طويل».

ولفت إلى أن «الأقباط شركاء الوطن، لعبوا دورًا أساسيًا على الصعيدين الوطني والاجتماعي»، مستطردًا: «في كل التحديات والمعارك كنا سويًا، الدم يختلط والعدو لا يفرق بين المسلم والمسيحي، ونحتفل بذكرى غالية على الجميع، تؤكد الحقيقة التي راهنوا على ضربها وتقطيع أوصالها».

واستطرد: «يشارك المسلمون أشقاءهم نفس اللحظة، ويبعثون بالتهنئة منذ عدة أيام، والتهنئة تقدم إلى البابا تواضروس الثاني، واليوم قدم الرئيس السيسي التهنئة إلى الشعب والأخوة الأقباط، داعيًا لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها المسيح من الحب والتسامح والعفو والإحسان».

واختتم: «تهنئة من القلب نرد بها على كل الذين يسعون للتفرقة والفتنة، التي دائمًا لا تجد طريقًا للنجاح بفعل وعي وإيمان الشعب المصري».

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم الجمعة، وذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة والرهبان.

ويقود الشمامسة المعلم إبراهيم عياد المرتل الكنسي، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة، وسط حضور شعبي.