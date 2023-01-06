تموين شمال سيناء: توافر المواد الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة

أكدت مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أماني رسلان توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق والمحال التجارية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن محطات الوقود تعمل بكفاءة في صرف المواد البترولية للمواطنين طبقا للأسعار المعلنة، ويوجد احتياطي استراتيجي من مختلف المواد البترولية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقدها، اليوم الجمعة، سوق الجملة بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، ومحطات الوقود بوسط المدينة.

وقالت مدير عام تموين شمال سيناء إنها تابعت سيارات الخضراوات والفاكهة الواردة للمحافظة، وتم مراجعة الفواتير ومطابقتها بالأسعار، والتنبيه على تجار الجملة بالالتزام بالأسعار، بجانب تفقدها محطات المواد البترولية؛ لمتابعة آلية الصرف والعمل بالمحطات ومتابعة الأرصدة الموجودة بها.