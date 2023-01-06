إبراهيم عيسى: جماهيرية الشيخ الشعراوي خاطئة وشعبيته سببها أداؤه التمثيلي

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على إعلان المسرح القومي عن وجود أمسيات رمضانية في شهر رمضان عن شخصيات دينية، ومن ضمنهم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، مؤكدًا أن جماهيرية الشيخ الشعراوي هي خاطئة، وشعبيته لمحبيه، وأن شهرته اتسعت لعدة أسباب كعاميته في الخطابة وأداءه التمثيلي.

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على "القاهرة والناس"، إلى أنه يجب الفصل بين الحب للشيخ متولي الشعراوي وبين التعلق بأفكاره وأراءه، مؤكدًا أن من يريد أن يقدم عملًا عن شخصية الشيخ شعراوي هو حر لكنه لا يجب أن يكون تحت وزارة الثقافة، إذ أن الشيخ الشعراوي ليس مرجعًا وهو فقط شيخ شفاهي.



وتابع: "محبي الشيخ الشعراوي هم الطبقة الشعبية المتوسطة، ويتباركون بصور الشيخ الشعراوي، لأنه شيخ ريفي مصري، و90% من جمهوره لم يسمعوه ولم يدققوا في حديثه وأفكاره، كما أن الطبقة المتوسطة متعلقة به بسبب الحنين للذكريات، كما أن الشيخ الشعراوي هو من فتح باب التلفزيون أمام الدعاة والواعظين الشفاهيين.