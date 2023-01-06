السعودية تدين الأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط الصومال

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين في وسط الصومال خلال اليومين الماضيين، والتي أدت إلى وفاة وجرح العشرات من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - عن وقوف المملكة مع الصومال وشعبه ضد كل أشكال العنف والإرهاب، مجددةً رفضها التام لكل الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأبرياء وتحاول النيل من الأمن والاستقرار في الصومال.

وعبرت الوزارة عن صادق عزاء المملكة ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.