7 متهمين يمثلون مجددا أمام محكمة في بروكسل بتهم الإرهاب

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مثل سبعة متهمين يشتبه في مشاركتهم في هجوم 2016 الإرهابي في بروكسل أمام المحكمة مجددا اليوم الجمعة، بعدما رفضوا حضور الجلسة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة أنباء "بلجا" البلجيكية، بأن الإجراءات استمرت بالاستماع لرجال الإطفاء الذين كانوا يؤدون عملهم أثناء الهجوم.

وتوقف المتهمون، في وقت سابق، مؤقتا عن حضور الجلسات احتجاجا على التفتيش الذاتي المتكرر لهم الذي يحتم عليهم خلع ملابسهم.

وغادر اثنان من المتهمين قاعة المحكمة مجددا بعد بدء الجلسة بوقت قصير اليوم الجمعة.

وكان التفتيش الذي يلزم المتهمين بخلع ملابسهم مسألة خلاف متكررة منذ بداية المحاكمة في ديسمبر.

وقالت بلجا إن محاميي الدفاع حصلوا على أمر قضائي في ديسمبر يمنع التفتيش الذاتي المنتظم. وشكا المحامون من استمرار تفتيش المتهمين برغم ذلك.