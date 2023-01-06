ألمانيا تفحص القادمين من الصين إجباريا لمنع انتشار كورونا

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من المتوقع دخول قواعد الفحص الصارمة على القادمين من الصين إلى ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

صرحت بذلك متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية في برلين اليوم الجمعة، وقالت إن لائحة الدخول التي تم تغييرها بصورة عاجلة، يجب أن تقررها الحكومة الاتحادية خلال اليوم الجمعة.

ويمكن أن يتم اتخاذ هذا القرار من خلال ما يسمى القرار الدائر، دون أن يجتمع مجلس الوزراء.

وبمقتضى القرار يجب على المسافرين من الصين تقديم نتيجة اختبار للخلو من فيروس كورونا لا تزيد مدته عن 48 ساعة قبل التوجه لألمانيا، وذلك بسبب الزيادة السريعة في أعداد إصابات كورونا في جمهورية الصين الشعبية.

ووفقا للمعلومات المتاحة يجب أن يتم التحكم في هذا الأمر من قبل شركات الطيران.

إضافة إلى ذلك تخطط السلطات لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة على الهبوط.

تأسيا بالدول الأخرى تسعى ألمانيا إلى فحص مياه الصرف في الطائرات القادمة من الصين بحثا عن متغيرات جديدة محتملة لفيروس كورونا.

ومن خلال الإلزام بهذا الفحص على القادمين من الصين، تنفذ ألمانيا بذلك توصية صدرت من بروكسل بخصوص المسافرين من الصين.

وبعد مشاورات مساء الأربعاء الماضي، نصح خبراء الصحة من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بإدخال مثل هذا الإلزام.