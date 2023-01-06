كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى أقل من 60 ألف إصابة، وسط جهود الحكومة لمنع وصول الفيروس من الصين ومناطق أخرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 56 ألفا و954 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 258 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و420 ألفا و226 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 75 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و496 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 548 حالة، متراجعة عن 571 في اليوم السابق.