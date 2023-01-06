عمرو أديب للرئيس السيسي: إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بالسعادة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن خوف المصريين من المستقبل.



جاء ذلك بعد كلمة الرئيس السيسي، مساء الجمعة، خلال تهنئته للأقباط بمناسبة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "يا سيادة الرئيس.. إحنا مش قلقانين على مصر.. إحنا قلقانين على نفسنا وعلى عيالنا".



وأشار أديب إلى أن هناك حالة خوف من المستقبل في كل بيت مصري، مؤكدا أن هذه الحالة في كل دول العالم.



ولفت إلى أن 2022 كان عام الأزمة، ويجب أن يكون 2023 عام الحل، مؤكدا أن المعاناة موجودة في كل دول العالم وأن هناك دولا ستكون قادرة على مواجتهها ودول لن يكون بإمكانها ذلك.



وأكّد أن الحكومة عليها مخاطبة المواطنين بما يحدث على الأرض اقتداء بحرص الرئيس السيسي على مخاطبة المواطنين في هذا الصدد.



وحضر الرئيس السيسي، مساء اليوم الجمعة، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث كان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الأخوة الأقباط، معربًا عن أمنياته أن يكون 2023، عام خير وسلام وأمن ومحبة على مصر والعالم أجمع.