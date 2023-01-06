السجن 3 أعوام لمتهمين بضرب وتصوير شخص عاريا وسرقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر، اليوم الخميس، كلٍ من: "ال.ع.م"، عاطل، و"م.س.م"، ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهما بالتعدي وسرقة "م.ع.ح"، فني معمل بمستشفى، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك في القضية المقيدة برقم 1829 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من شخص يتهم 2 آخرين بالتعدي عليه وسرقته، وذلك عقب استدراجه إلى داخل شقة سكنية كائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر علاقة عاطفية بين المجني عليه، وبين المتهمة الثانية، وضعت مخططها هي والمتهم الأول، حيث اتصلت بالمجني عليه هاتفيًا وطلبت حضوره إلى الوحدة السكنية محل إقامتها، حيث أرشدته عنها باعتبارها مسكنها وأوهمته بمرض والدتها فتوجه لإغاثتها.

وأضافت التحقيقات أنه ولدى وصوله إلى محل الواقعة فوجئ بالمتهم الأول حاملًا عصى خشبية، وقاما معًا بخلع ملابسه عنه، وتعديا عليه بالضرب محدثين به إصابات بالغة، ثم قاما تصويره عاريًا، واستوليا على هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، وأوراقه الشخصية، وطلبوا منه التوقيع على إيصالات ورقية، لكنه رفض فتركاه وفرا هاربين.

وأوضحت التحقيقات المدعومة بشهادة حارسة العقار محل الواقعة، أن المتهم حضر إليها وطلب منها استئجار إحدى الوحدات السكنية الفارغة، وأخبرها بأن باقي الأسرة في طريقهم للحضور، وبحوزتهما الحقائب، وبطاقة إثبات الشخصية الخاص به، فقامت بتسكينه داخل الوحدة السكنية محل الحادث والكائنة في الطابق رقم 11 والذي تبين أن المتهمة الثانية مقيمه في الطابق السادس منه.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة تم التوصل إلى هوية المتهم، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته أرشد عن المتهمة الثانية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضهما علي النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة المتهمين إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد العظيم عبد الهادي البيه، وعبد العظيم صادق محمود، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتير الجنايات، خميس قمر.