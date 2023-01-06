 أحمد آدم: تجربة أشرف عبد الباقي أخرجت نجوم.. وأزمة المسرح ستظل مستمرة - بوابة الشروق
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أحمد آدم: تجربة أشرف عبد الباقي أخرجت نجوم.. وأزمة المسرح ستظل مستمرة

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:23 ص

قال الفنان أحمد آدم، إن تجربة الفنان أشرف عبد الباقي في "مسرح مصر" جيدة ولكن ما يقدمه كان اسكتشات وليس مسرح ثم عدل النظام وتحولت إلى مسرح، مشيرا إلى أنه نجح في إخراج شباب جديد وأصبحوا نجوم والمهم الاستمرارية.

وتابع آدم، ببرنامج"حبر سري": "أزمة المسرح ستظل موجودة طول ما الدولة إيديها بره المسرح، والقطاع الخاص مش عايز حاجة من الدولة إلا إنها تخفض الخدمات".

وأضاف: "الدولة لازم ترخص التكاليف لأنه في حال عدم ترخيص الضرائب والرسومات وما إلى آخره ده سينعكس على ثمن التذكرة، وكمان مفيش دعاية واعلانات للمسرح في مصر زي زمان".

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