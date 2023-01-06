سيفرين المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

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ألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الجمعة، إلى إمكانية إعادة انتخاب ألكسندر سيفرين رئيسا للاتحاد القاري حيث إنه المرشح الوحيد خلال الانتخابات المقررة يوم 5 أبريل المقبل.

وتولى السلوفيني سيفرين رئاسة الاتحاد منذ عام 2016 ويبدو أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة في الجمعية العمومية (كونجرس) يويفا، التي ستجرى في لشبونة، أمر مؤكد.

وخلال فترة رئاسته ليويفا تمكن سيفرين من منع إقامة دوري السوبر الأوروبي، ووافق على توسيع دوري أبطال أوروبا ومسابقات أخرى للأندية بداية من عام 2024.

وذكر يويفا أيضا أن بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، هو المرشح الوحيد للتواجد لمدة عامين في مجلس الاتحاد الدولي الذي تركه مواطنه بيتر بيترز.

وينافس رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت على إعادة انتخابه لمدة أربعة أعوام في مجلس الفيفا ولكنه يواجه منافسا من البرتغال هو فرناندو جوميز.

ويوجد مرشحان آخران على منصب نائب رئيس الفيفا المحجوز لأربعة اتحادات بريطانية، حيث يسعى رئيس الاتحاد الإيرلندي ديفيد مارتين لإعادة انتخابه أمام ديبي هويت رئيسة اتحاد كرة القدم الإنجليزي.