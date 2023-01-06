غرفة الرعاية الصحية تطرح خطة النهوض بالسياحة العلاجية في مصر

أكد علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر من أكبر الدول المؤهلة لتكون وجهة أساسية للسياحة العلاجية في العالم، بحسب بيان الغرفة اليوم الخميس.



وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، أن المهتمين والعاملين في القطاع الطبي بالسياحة العلاجية المصرية، يسعون لتحقيق هدف يتمثل في إعطاء تجربة متميزة لرحلة السائح الصحي لجعل مصر الوجهة السياحة الصحية الأولى في المنطقة.



وطالب بضرورة منح خصومات على تذاكر السفر من قبل شركات الطيران الوطنية، وعلى شركات السياحة منح خصومات كافية حتى يكون السعر منافسا بالنسبة للدول الأخرى، ويكون أحد عوامل الجذب للسائح العلاجي، والتركيز على البرامج السياحية لمرافقي المريض، وتوفير برنامج شامل للإجراءات الجراحية يتم العمل به منذ مغادرة المريض لبلده وحتى انتهاء رحلة علاجه في مصر، وأن يكون هناك فرق متخصصة للتعامل مع المريض في المطار وتخصيص ممرات خاصة به لنقله بسرعة، بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات في الدول التي يوجد بها مكاتب استعلامات لعمل حملات ترويجي، وتفعيل الملحقين التجاريين في جميع الدول لتسهيل هذه المهمة، وبالنسبة للدور الرسمي والمتمثل في وزارة الصحة المصرية، من خلال إجراء اتصالات رسمية من قبل وزير الصحة مع نظرائه بجميع دول العالم وبصفة خاصة الأفارقة والعرب والتعاون بين اتحاد المستشفيات بجميع الدول العربية لجذب السائح العربي لمصر.



وفي سياق متصل، اقترح الدكتور هاني شريف عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، إنشاء موقع أو منصة إلكترونية تمثل السياحة الصحية في مصر توضح وتشرح جميع إمكانياتها بحيث يعمل على تسهيل إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية المختلفة مع توضيح أسعار الحزم الطبية للخدمات الصحية وقائمة بالمؤسسات والمستشفيات التي تقدم هذه الخدمات، ويكون وسيلة دعائية للأنشطة السياحية الأخرى داخل مصر، ويتم تنفيذها من خلال شركة محترفة يكون الشكل الدعائي والتنظيمي بها على أعلى مستوى من السهولة والفاعلية لصالح المستخدمين وتكون بلغات الدول المستهدفة مثل: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية) والاستعانة بعوامل مساعدة أخرى منها (توفير جهات اتصال أخرى، ورقم تليفون، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعمل خطة تسويقية من خلال شركة محترفة تقوم بعمل دعاية بلغات الدول المستهدفة وإطلاقها على منصات عالمية ذات مشاهدة عالية تتضمن، وعمل دعاية لخدمات السياحة الصحية في مصر بجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإذاعة إعلانات عن خدمات السياحة الصحية في مصر بجميع طائرات شركة مصر للطيران).



واقترح الدكتور هاني شريف، عمل إعلانات عن السياحة الصحية بجميع مقرات شركة مصر للطيران داخل وخارج مصر، وعمل إعلانات عن السياحة الصحية بمطارات جمهورية مصر العربية، وتكثيف تمثيل مصر في المؤتمرات والمعارض الدولية الخاصة بالسياحة الصحية مدعوما بحضور المستشفيات والمؤسسات العلاجية؛ بهدف إبراز مصادر القوة من حيث التخصصات الطبية وعناصر الجذب السياحي لمساندة الصناعة السياحة الطبية والعلاجية، وتعزيز التعاون والتكامل بين الشركات المشاركة والاتصال المباشر بوسائل الإعلام التي تخاطب السائح الصحي وشركات منظمي الرحلات، مع عمل خطة تسويقية ودعائية للسياحة الصحية المصرية، كما يجب أن تكون هناك شركات ومكاتب لتسويق الخدمات الطبية في الدول الأخرى أو عن طريق الارتباط بشركات سياحية عالمية.