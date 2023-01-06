وارسو: تراجع هائل في محاولات التسلل عبر الحدود من بيلاروس إلى بولندا خلال 2022

أفاد حرس الحدود في بولندا، اليوم الجمعة، بتراجع ضخم في محاولات التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود مع دولة بيلاروس خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وغرد حرس الحدود البولندي عبر موقع تويتر بأن إجمالي محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس إلى بولندا على مدار عام 2022 وصلت إلى 15700، مقارنة بنحو أربعين ألف محاولة في 2021، أي بانخفاض بلغ 60%.

وأرجع المتحدث باسم حرس الحدود في تصريحات لوكالة الأنباء البولندية "بي آيه بي"، ذلك بشكل رئيسي، إلى الجدار الذي أقامته حكومة وارسو على الحدود مع بيلاروس.

كانت بولندا أكملت الجدار بنهاية شهر يونيو الماضي.

وتمتد الحدود بين البلدين بطول 418 كيلومترا، 186 كيلومترا منها حدود برية، ويمر الجزء المتبقي عبر بحيرات وأنهار.

وفي نهاية فصل الصيف، والخريف من عام 2021، كان الموقف قد تصاعد بشكل كبير، حيث حاول الآلاف دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

ويتهم الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى الحدود الخارجية للتكتل، بهدف إثارة أزمة.

ورغم وجود الجدار الحدودي بين بيلاروس وبولندا، تتواصل عمليات التسلل، وقد تصدى حرس الحدود البولندي أمس الخميس، فحسب، لـ68 محاولة.