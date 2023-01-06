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سفير روسي يتهم واشنطن بعدم الرغبة في إنهاء حرب أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 7:18 ص

اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن بعدم الرغبة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأتها موسكو قبل أكثر من 10 أشهر، بعد إعلان أمريكا تزويد كييف بناقلات جند مدرعة.

وقال أنتونوف في واشنطن يوم الخميس، إن جميع التحركات الأمريكية الأخيرة تظهر بشكل مباشر أن واشنطن ليست لديها رغبة في حل سياسي في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية الحكومية.

وأضاف السفير الروسي: "ينبغي ألا يكون هناك أدنى شك لأي أحد بشأن من هو المسؤول عن إطالة أمد الصراع الأخير".

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الولايات المتحدة وألمانيا تزويد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة، وهي أول مركبات قتال مشاة ذات تصميم غربي ستتسلمها كييف.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار فرنسي بتوريد مركبات استطلاع وصفت بـ"الدبابات الخفيفة" في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال أنتونوف إن الأسلحة التي تم تسليمها إلى كييف تفتقر إلى "الطبيعة الدفاعية" كما تدعي الدول الغربية.

وأضاف السفير الروسي أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية للمشاة يعد تأكيدا على أن "الولايات المتحدة لن تستمع إلى الدعوات المتكررة من الجانب الروسي لأخذ التداعيات المحتملة لمثل هذا المسار الخطير لواشنطن في الاعتبار".

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