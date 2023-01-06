وزير الزراعة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

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بعث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والذي يجسد أجمل معاني المحبة والإخاء.

في سياق متصل وبهذه المناسبة، قدم القصير التهنئة لكل الزملاء الأقباط بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وكل المعاهد والمعامل والهيئات والقطاعات ومديريات الزراعة والطب البيطري.. داعيا المولى تبارك وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه.