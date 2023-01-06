 بيلاروسيا: مهمة مجموعة القوات المشتركة مع روسيا حماية حدود دولة الاتحاد - بوابة الشروق
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بيلاروسيا: مهمة مجموعة القوات المشتركة مع روسيا حماية حدود دولة الاتحاد

وكالات
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:04 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:04 م
صرح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الجمعة، أن مجموعة القوات الروسية البيلاروسية لها أغراض دفاعية فقط، وأنها صممت في المقام الأول من أجل حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد.

وقال فولفوفيتش: "التجمع الإقليمي للقوات له أغراض دفاعية فقط، ويهدف في المقام الأول إلى حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف، "تم نشر الفرق بنجاح، وجرى تنظيم تدريبات قتالية مشتركة بين العسكريين من روسيا وجمهورية بيلاروسيا للمجموعة الإقليمية للقوات المشتركة هو أحد عناصر الردع الاستراتيجي، والعنصر الذي سيبرد الرؤوس الساخنة في الغرب ودوله التي تنتهج سياسات عدائية تجاه دولة الاتحاد".

وأوضح فولفوفيتش أن "قرار نشر مجموعة إقليمية من القوات المشتركة على أراضي بيلاروسيا، اتخذه رئيسا جمهورية بيلاروس وروسيا الاتحادية العام الماضي".

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