السفارة الروسية تدين بشدة قرار ألمانيا توريد ناقلات جند مدرعة لأوكرانيا

وجهت السفارة الروسية في برلين انتقادات حادة لقرار ألمانيا إمداد أوكرانيا بناقلات جند مدرعة ونظام دفاع جوي من طراز "باتريوت".



وكتبت السفارة على موقعها الإلكتروني: "ندين بشدة هذا القرار ونعتبره خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع في أوكرانيا".



وأكدت السفارة أن توريد أسلحة فتاكة وثقيلة لأوكرانيا "يمثل الحد الأخلاقي الذي لا ينبغي للحكومة الألمانية تجاوزه".



واتهمت السفارة، ألمانيا و"جماعة الغرب" بعدم الاهتمام "بالبحث عن حل سلمي للنزاع"، مضيفة أن قرار برلين بتسليم أسلحة ثقيلة لأوكرانيا سيضر بشدة بالعلاقات الألمانية-الروسية.