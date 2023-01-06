اليابان: متوسط الأجور يسجل أكبر تراجع منذ أكثر من 8 سنوات

قالت وزارة العمل في اليابان، اليوم الجمعة، أن متوسط الأجور الشهرية المعدلة وفقا للتضخم انخفض بنسبة 8ر3%، في أكبر تراجع له على مدار ثماني سنوات ونصف.



وفي حين دعت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشركات إلى زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدل التضخم، بهدف خلق دورة نمو إيجابية، تظهر الأرقام الأولية في المسح الشهري الذي تجريه الوزارة بشأن العمال أن الزيادات في الأسعار التي حدثت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، تجاوزت زيادة الأجور، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.



وارتفع متوسط إجمالي الأرباح النقدية للعامل في شهر نوفمبر الماضي، والذي يشمل الأجر الأساسي، والإضافي، بنسبة 5ر0في المئة إلى 283895 ين (2120 دولار)، مما يمدد المكاسب للشهر الحادي عشر على التوالي.



ولكن معدل الزيارة انخفض إلى أقل من 1% للمرة الأولى في عام 2022، جراء انخفاض المكافآت والتعويضات الخاصة الأخرى بنسبة 2ر19%.