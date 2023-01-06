مدرب قطر: الوقت لم يكن كافيا للاستعداد لخليجي 25

شدد البرتغالي برونو بينيرو، المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، على أهمية بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25) التي تنطلق اليوم الجمعة في البصرة، مشيرا إلى أنه لم يحظ بالوقت الكافي للاستعداد.

وتحدث بينيرو عن إخفاق المنتخب القطري في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت على أرضه في نوفمبر وديسمبر الماضيين، بخروجه من دور المجموعات بثلاث هزائم تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيليكس سانشيز.

وقال بينيرو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للحديث عن مباراة قطر أمام الكويت المقررة غدا السبت في خليجي 25 بالبصرة: "نتائج كأس العالم طبيعية بسبب الضغوطات"، وأضاف بشأن خليجي 25 :"المنافسة بالطبع قوية، المنتخبات جميعها تسعى للفوز."

وحول أهمية التحضير الذهني لمثل هذه البطولات، خاصة أن جميع المنتخبات في مرحلة انتقالية، قال بينيرو في التصريحات التي نشرها موقع اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الجمعة: "نحاول إعطاء فرص حقيقية للاعبين، ليكونوا جاهزين مستقبلا، أهمية البطولة أنها تكسبهم الاحتكاك والخبرات."

وعن انسجام اللاعبين، قال المدرب البرتغالي :"الوقت لم يكن كافيا للاستعداد مع تغيير المدرب، نطمح للظهور بشكل جيد رغم أننا لم نمتلك الوقت لتطبيق أفكار جديدة وطرق جديدة."

وعن مواجهة الكويت، صرح المدرب بالقول:"المباراة القادمة هي الأهم الآن، طموحنا كبير، ونركز في كل مباراة على حدة."

ومن جانبه، قال اللاعب إسماعيل محمد :"أبارك للعراق هذا التنظيم الرائع وأشكرهم على حفاوة الاستقبال، المباراة الأولى دائما صعبة، نحن جاهزون ونطمح بالظهور بشكل جيد، نتواجد هنا للمضي قدما في البطولة."

وأضاف :"كأس الخليج تجربة جديدة لقيادة المنتخب، الأهم مساعدة الفريق، نحن مجموعة واحدة وهدفنا واحد، وسنقدم عطاءات جيدة خلال البطولة."