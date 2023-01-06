المدافع الياباني المخضرم هاسيبي يحسم مصيره في مارس المقبل

اختار المدافع الياباني المخضرم ماكوتو هاسيبي، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، شهر مارس المقبل موعدا ليقرر ما إذا كان سيواصل اللعب لموسم آخر من عدمه، حيث سيصل في ذلك الوقت لعمر 40 عاما.

وسيدخل هاسيبي عامه الـ39 يوم 18 من يناير الجاري، ونقل عنه قوله بأنه تلقى إشارة واضحة من ناديه خلال معسكره في دبي، أنه يمكنه تقرير مستقبله بنفسه إذا ما كان يرغب في تجديد عقد لموسم جديد من عدمه .

وعن عرض النادي ، قال هاسيبي: "الأموال لا يمكنها شراء ذلك، إنه شرف بالنسبة لي".

وتابع: "في الوقت الحالي أشعر بحال أفضل لكنني لا أعلم ما سيحدث في يناير أو فبراير، إذا كنت أشعر بأنني في حالة جيدة سأواصل، إذا لم يكن ذلك ، فلن أواصل، سأقرر في مارس".

ووصل هاسيبي إلى ألمانيا في عام 2008، وفاز بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مع فولفسبورج في العام التالي، وبعد موسم واحد في نورنبرج انضم إلى فرانكفورت في عام 2014 وفاز بلقب كأس ألمانيا عام 2018 والدوري الأوروبي العام الماضي 2022.

وفي حال استمراره في الملاعب في موسم 2023/2024، فإنه يمكنه تحطيم رقم أولي شتاين الذي يعد أكبر لاعب سنا في تاريخ النادي بعدما شارك حارس المرمى السابق بعمر 39 عاما و163 يوما، فيما يعد كلاوس فيتشل لاعب شالكه أكبر لاعب سنا في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث انهى اللعب وهو بعمر 43 عاما وستة أشهر ويومين.