تساقط أمطار متوسطة بكفر الشيخ

شهدت المدن الساحلية لمحافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط، ومنها مدن مطوبس والحامول وقرى برج مغيزل والسكري والجزيرة الخضراء وبر بحري اليوم الجمعة، تساقط أمطار متوسطة.



بينما شهدت باقي المناطق بالمحافظة تساقط أمطار خفيفة مما تسبب في تكوين تجمعات لمياة الأمطار كثيرة.



كما تساقطت امطار خفيفة بالمحافظة، وقام مسؤولي الوحدات المحلية بمحاولات لنقل مياة الأمطار من التجمعات المائية من الطرق والاحياء، بمساعدة سيارات الوحدات المحلية إلى شبكات الصرف الصحي عبر المصافي الخاصة بها؛ لتسهيل حركة المرور.



وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بالمحافظة، إنه رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، إلا أن حركة الصيد والسفن مستمرة.



وذكر أن الصيادين خرجو لكي يطلبوا الرزق وتزودت المراكب وسفن الصيد الخاصة بالصيادين بالطعام والوقود والثلج من أجل رحلات الصيد التي تطل ايام في عرض البحر.



وحذر نصار، الصيادين من خطورة أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية.